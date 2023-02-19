İsrail, Şam'da apartmanı vurdu

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:56

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:56

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da sivil yerleşim bölgesini hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Kafr Sousa bölgesine düzenlenen saldırıda bir apartman vuruldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1'i asker ve 4'ü sivil olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

