İsrail, Şam'da apartmanı vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin başkenti Şam'da bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:56
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da sivil yerleşim bölgesini hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Kafr Sousa bölgesine düzenlenen saldırıda bir apartman vuruldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1'i asker ve 4'ü sivil olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.


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