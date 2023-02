İsrail basını yanıtladı: Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?

Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ardından tüm dünyada Türkiye'ye yönelik yardım seferberliği başlatıldı. Bu süreçte, ekipleri deprem bölgesine intikal eden ülkeler arasında İsrail de vardı. Resmi raporlara göre İsrail, Azerbaycan'dan sonra Türkiye'ye en fazla ekip gönderen ülke oldu.

Öte yandan İsrail devletine ait hesaplar tarafından paylaşılan görsellerde, Türkiye'ye gelen bazı ekip üyelerinin yüzlerinin bulanıklaştırılması dikkat çekti.

This is the team of Israeli men and women who are on the ground in #Türkiye assisting with emergency relief efforts.



Join us in wishing them good luck and a safe and successful mission. pic.twitter.com/GjdTlUtDgf