İsrail Lazkiye'ye saldırdı:

İsrail ordusu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan bir silah deposuna saldırı düzenlendiğini bildirildi.

Açıklamada, söz konusu silah deposunda karadan havaya füzelerin de bulunduğu iddia edildi.

Saldırının hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye göre, İsrail, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesine bağlı Zama Köyü'nü vurdu.

Yerel kaynaklar hava saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı, Şam yönetimine karşı eleştiriler getiren İsrail'de rahatsızlık uyandırmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da Suriye TV'ye verdiği röportajda, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.