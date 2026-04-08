İsrail Lübnan'a saldırdı, yüzlerce kişi öldü: İsrail Savunma Bakanı Katz'dan tehdit dolu açıklama

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD-İsrail ve İran arasındaki 40 günlük çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan’a düzenlenen en ağır hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Katz, saldırılarda Hizbullah unsurlarının hedef alındığını öne sürerek, "Lübnan genelindeki karargahlara düzenlenen sürpriz saldırılarda yüzlerce Hizbullah üyesi hedef alındı" dedi.

Katz, 2024 yılında çağrı cihazları üzerinden Hizbullah üyelerine yapılan saldırılara değinerek, Lübnan’a yönelik son saldırıların, Hizbullah’ın o tarihten bu yana aldığı en ağır darbe olduğunu savundu.

Katz ayrıca Hizbullah lideri Naim Kasım’a tehditte bulunarak, "Kasım, İran adına İsrail’e saldırmanın bedelinin Hizbullah için çok ağır olacağı ve sıranın kendisine de geleceği konusunda uyarıldı" dedi.