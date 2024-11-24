İsrail, Lübnan ordusunu hedef aldı: 1 asker öldü

Lübnan ordusu, İsrail ordusunun güneydeki Amiriya kasabasında orduya ait merkeze düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan ordusunu hedef aldı: 1 asker öldü
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İHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:31

İsrail, Lübnan’da askeri noktayı hedef aldı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Amiriya kasabasında bulunan orduya ait merkeze saldırdı.

Saldırıda 1 asker hayatını kaybederken, 18 asker yaralandı. Ordu, saldırının merkezde ciddi hasara yol açtığını belirtti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede ateşkese varılması, Lübnan ordusunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve 1701 sayılı BM kararının uygulanması yönündeki tüm çabaları reddeden doğrudan ve kanlı bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Mikati, “Bu saldırganlık, Lübnan’da olup bitenler karşısında sessiz kalan uluslararası toplumun meselesidir” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Lübnan #israil

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