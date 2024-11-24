İsrail doğruladı: Orban'dan Netanyahu'ya davet

İsrail Başbakanlık Ofisi, Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’ın hakkında tutuklama kararı bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ülkesine davet ettiğini doğruladı.

İsrail doğruladı: Orban'dan Netanyahu'ya davet
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İHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:06

İsrail Başbakanlık Ofisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ülkeye davet edeceğini söylemesinin ardından açıklama yaptı.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Orban’ın Netanyahu’yu ülkesine davet ettiğini doğrulandı.

Orban dün yaptığı açıklamada, UCM kararının "hukuki bir karar gibi görünse de aslında siyasi amaçlar taşıdığını” öne sürmüştü.

Orban, "Burada başka seçenek yok, bu karara karşı gelmeliyiz. Bugün ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Macaristan’a davet edeceğim. Buraya gelmeye karar verirse kendisine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararının Macaristan’da hiçbir etkisi olmayacağının ve bu kararın şartlarına uymayacağımızın garantisini vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Macaristan #israil

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