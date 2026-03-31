İsrail, Lübnan sınırının yüzde 10’unu kontrol etmeyi hedefliyor

Güney Lübnan’daki askeri gelişmeler, İsrail ordusunun eş zamanlı olarak üç cepheden ilerleyerek kontrol alanını genişlettiğini ortaya koyuyor.

Lübnanlı üst düzey bir bakanlık kaynağı, mevcut tabloya göre İsrail’in hedefinin güney sınırının yaklaşık yüzde 10’unu kapsayacak bir alanı kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Sahadaki bilgilere göre İsrail ordusu ilerleyişini üç ana eksende sürdürüyor:

Batı hattı: Nakura–Biyade ekseninde kontrolün sağlanmasıyla Sur kıyılarının savunmasız hale geldiği belirtiliyor

Marun el-Ras, Yarun, Aynata ve Kuseyh gibi stratejik noktalar üzerinden Bint Cubeyl'in kuşatılması hedefleniyor

Litani Nehri kıyısındaki Deyr Seryan gibi yerleşimlerde İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

"LİTANİ'NİN GÜNEYİ İLE SINIRLI DEĞİL"

Üst düzey Lübnanlı bir bakanlık kaynağı, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, sahadaki genişlemeye dikkat çekerek İsrail’in yalnızca Litani Nehri’nin güneyiyle yetinmeyeceğini, daha kuzeye doğru ilerlemeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynak, “2024 savaşından sonra işgal edilen 5 noktayı müzakere ediyorduk. Bugün ise Lübnan’ın güney sınırının yaklaşık yüzde 10’unun işgali konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

Kaynak, devletin gerilimi düşürme çabalarına rağmen toplumdaki kutuplaşmanın arttığını ve nefret söyleminin yükseldiğini vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarının bir ayı geride kalırken, resmi kayıtlara göre yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 50 bini aştı. Ülke genelinde 600’den fazla geçici barınma merkezi açıldı.

Hükümetin temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştığını belirten kaynak, mevcut durumun savaşın sürmesi halinde en fazla iki ay sürdürülebileceğini, dış yardımların önceki savaşa kıyasla daha sınırlı olduğunu ve ekonomik göstergelerin hızla kötüleştiğini ifade etti.

BÜYÜKELÇİ KRİZİ

Öte yandan Lübnan’ın 'istenmeyen kişi' ilan ettiği İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şibani’nin görev süresi dolmasına rağmen ülkeyi terk etmemesi krizi derinleştirdi.

Tahran yönetimi, büyükelçinin görevine devam edeceğini açıklarken, Lübnanlı kaynak ise diplomatik dokunulmazlığının kaldırıldığını ve hükümetin kendisiyle artık büyükelçi statüsünde muhatap olmayacağını belirtti.

Sorunun çözümü için yeni bir büyükelçi atanmasının gündemde olduğu, ancak çözümün askeri değil diplomatik olması gerektiği vurgulandı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada güney Lübnan’da dört askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece 2 Mart’ta Hizbullah ile yeniden başlayan çatışmalardan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 10’a yükseldi.

İsrail güçleri, güney Lübnan’daki sınır hattında ilerleyişini sürdürerek yeni kasaba ve köylere girmeye devam ediyor.