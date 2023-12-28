İsrail ve Erdoğan arasındaki 'Hitler' krizi büyüyor: 'Büyükelçi geri dönmeyecek'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:27

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesinin ardından, Tel Aviv'den bir tepki daha geldi. Erdoğan'a 'nankör' diyerek seslenen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “Erdoğan, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı sürece İsrail büyükelçisi geri dönmeyecek" dedi.

"HAMAS'LA AYNI SAFTA DURUYOR"

Haaretz'in aktardığına göre Cohen, şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan nankör. Geçen şubat ayında Türkiye'ye yardım yaptık, hatta orada sahra hastanesi açtık. Bu arada Hamas'la aynı safta yer alan Erdoğan'ın sorumsuz davranışlarını görüyoruz. Şansölye Schulz'un 'yeni Naziler' olarak tanımladığı kişi. İsrail büyükelçisini Türkiye'den geri çağırma kararının haklı olduğunu düşünüyorum."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan ABD'den her türlü destek geliyor. 20 bini aşkın Gazzeli'yi bunlar öldürdüler. Mazlumun yanında olan ses Müslüman Türk'ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalandı. Gazzeli bilim insanları aileleriyle birlikte şehit edildi. 2,5 milyon insanın kıyıma uğramasını içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Diplomatik alanda gösterilen onlarca çabaya rağmen yüzlerce Gazzeli'nin öldürülmesine engel olamadık. Bir Müslüman olarak hepsinden önemlisi insan olarak kendi iç dünyamızda bu zUlmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz."

NETANYAHU'DAN TEPKİ

Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise Netanyahu, "Kürtlere soykırım uygulayan ve muhalif gazetecileri hapse atma konusunda rekoru elinde tutan Erdoğan, ahlak dersi verecek son kişidir" sözleriyle tepki göstermişti.