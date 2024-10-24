İsrail ordusu, 6 gazeteciyi hedef gösterdi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 09:21

Güncelleme: 24.10.2024 - 09:21

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de ele geçirildiği öne sürülen belgelerle Al Jazeera için aktif olarak çalışan 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihat Hareketi mensubu olduklarının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihat'ın askeri kanadında faaliyet gösterdiklerini kanıtlayan bir dizi belgenin de mevcut olduğu iddia edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu gazetecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine odaklanarak Al Jazeera için yaptıkları çalışmalarla Hamas propagandasının yayılmasında "öncü" rol oynadıkları savunuldu.

Hedef gösterilen isimler arasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir saldırıda yaşamını yitiren Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve İsrail saldırılarında evi bombalanan Enes El-Şerif de yer alıyor.

Gazetecileri Koruma Komitesine (CPJ) göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 128 gazeteci öldürüldü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.