İsrail, Suriye’ye saldırdı: Ölü ve yaralılar var
İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam’daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı açıklandı.
Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bu kez Suriye’yi hedef aldı.
Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun başkent Şam’ın merkez mahallesi Kafr Sousa’daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, ayrıca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail ise saldırılarla ilgili açıklama yapmadı.
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