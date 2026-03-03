İsrail ordusu açıkladı: İslami Cihad’ın Lübnan komutanı öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’da faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad örgütünün komutanlarından biri olduğunu belirttiği Adham Adnan el-Osman’ın öldürüldüğünü açıkladı.

Duyuru, örgütün silahlı kanadı olan Kudüs Tugayları’nın, el-Osman’ın önceki gece yaşamını yitirdiğini doğrulamasının ardından yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, el-Osman’ın uzun yıllar boyunca örgütte komutanlık yaptığı ve İsrail’e yönelik saldırıların planlanmasında rol aldığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca el-Osman’ın son dönemde Lübnan içinde örgüt adına faaliyetlerini sürdürdüğü; militanların eğitimi, yeni üyelerin örgüte kazandırılması ve silah temini gibi çalışmalarda yer aldığı iddia edildi.

Öldürme açıklaması, İsrail ile bölgedeki silahlı gruplar arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.