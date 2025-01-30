İsrail ordusu açıklamıştı: Hamas'ın askeri lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldüğü doğrulandı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 21:41

Güncelleme: 30.01.2025 - 21:41

Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in öldüğünü belirtti.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair ayrıntı vermedi.

İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024'te Dayf'i öldürdüğünü açıklamıştı.