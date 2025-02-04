İsrail ordusu, Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 23:07

Güncelleme: 04.02.2025 - 23:07

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ocak ayında öldürülen 55 Filistinlilinin "İsrailli sivillere yönelik saldırılara karışanlar" ve "saldırı düzenlemek üzere olan kişiler" olduğu iddia edildi.

Açıklamada aynı dönemde gözaltına alınan 380 Filistinlinin de aranan kişiler olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun baskınlarının işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin, Tulkerim ve Tubas vilayetlerinde gerçekleştiği belirtilirken, bu bölgelerde ilk kez "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarının kullanıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırılarını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, "Güvenlik güçleri, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Yehuda ve Samira (Batı Şeria) genelinde terörü engelleme faaliyetlerine devam edecek" ifadesi kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



