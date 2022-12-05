İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki mülteci kampına düzenlediği baskın sonucunda bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bulunan mülteci kampı ed-Dehişe’ye baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, Dehişe Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail ordusunun gerçek mermi ile göğsünden vurduğu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ile göğsünden vurduğu bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklar da hayatını kaybeden Filistinlinin genç yaşlarında olan Ömer Menna olduğunu aktardı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu da bölgede gerginliğe yol açıyor.
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