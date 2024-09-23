İsrail ordusu, Beyrut'u vurmaya başladı

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Ordu, saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Beyrut'u vurmaya başladı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:56

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail'in Hizbullah komutanlarından Ali Karaki'yi hedef aldığını söyledi.

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Etiketler: #Beyrut #israil #Filistin-İsrail

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