İsrail ordusu, Beyrut'u vurmaya başladı
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Ordu, saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğunu belirtti.
Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail'in Hizbullah komutanlarından Ali Karaki'yi hedef aldığını söyledi.
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Etiketler: #Beyrut #israil #Filistin-İsrail
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