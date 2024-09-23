İsrail, Lübnan'ın güneyini vuruyor: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, eğitime ara verildi!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:43

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:41

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere yer verildi.

Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre 274 kişi hayatını kaybetti, 1024 kişi ise yaralandı.

Ölü ve yaralılar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunuyor.

YÜZLERCE KİŞİ BEYRUT'A GÖÇ ETMEYE BAŞLADI

Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı.

Lübnanlıların bölgeden ayrılması nedeniyle yoğun trafik oluştuğu görüldü.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, OKULLAR BARIN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Lübnan makamları, ülkenin güneyindeki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesi kararı aldı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı, "Lübnan vatandaşlarının güvenliği göz önüne alınarak, aşağıdaki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezi olarak açılmasına karar verildi" açıklamasında bulundu.

İSRAİL 300'DEN FAZLA HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

BEKAA VADİSİNE SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "yakın zamanda" hava saldırısı düzenleyeceğini bildirdi.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenleyeceklerini İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın bölgeden İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Hagari, Bekaa Vadisi'nde "Hizbullah'ın silah ve roket depoladığını" ileri sürdüğü evlerde veya yakınlarında kalan kişilerin bu bölgelerden "hemen" uzaklaşmasını istedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee de bölge halkından Hizbullah'ın "silah ve roketlerinin" olduğu evlerden ve çevresinden uzaklaşmaları için 2 saat sürelerinin olduğunu kaydetti.