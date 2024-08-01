İsrail ordusu doğruladı: Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif öldürüldü

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:02

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:07

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Temmuz'da Hamas askeri lideri Muhammed Deif'i hedef alan hava saldırısının başarılı olduğunu ve Deif'in öldüğünü doğruladı.

IDF, son saatlerde Deif'in ölümünü tam bir kesinlikle doğrulamak için ek istihbarat aldığını, ancak savunma teşkilatının son iki haftadır hava saldırısının Deif'i öldürdüğünden emin olduğunu belirtti. Baskı altında kalan IDF, yeni doğrulayıcı bilginin ne olduğunu veya hangi kategoride olduğunu açıklamayı reddetti.

IDF kaynaklarına göre, Hamas ve Hizbullah'ın bazı üyeleri Deif'in öldüğünü bir süredir biliyordu, ancak Hamas'ın bazı kesimleri geniş operasyon ağıyla bağlantıları kesildiği için bu bilgiyi henüz öğrenememişlerdi.

SALAME HAFTALARCA İZLENDİ

Ordu, 21 Temmuz'da Deif'in, bombaların düştüğü ve Rafah Salame'nin öldüğü odada bulunduğunu açıkladı. Salame'nin ölümü ve bombaların büyüklüğü, Deif'in de öldüğünü pratik olarak kesinleştirmişti, ancak IDF kaynakları, önceki başarısız suikast girişimlerinde Deif'in odada olduğu ancak çevresindeki nesneler ve ortam tarafından yeterince korunduğu için hayatta kaldığını belirtmişti.

Ordunun açıklamasına göre, suikast kapsamında hava kuvvetleri, Deif'in Salame'yi ziyaret etmesini bekledikleri konutun üzerinde beş farklı çift uçak ve drone'u dönüşümlü olarak bekletti. Bu şekilde savaş kabinesi bir operasyon onayı verdiği anda, hava kuvvetleri neredeyse anında ateş açabilirdi. Hava kuvvetleri birimleri, saldırı emrini gökyüzünde bir buçuk günden fazla bir süre boyunca bekledi ve İsrail istihbaratı, haftalarca Salame'yi izledi.