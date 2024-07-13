Kassam Tugayları, Gazze'de 3 İsrail tankının imha edildiğini duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde kurulan pusuda İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:34
Kassam Tugayları, Gazze'de 3 İsrail tankının imha edildiğini duyurdu
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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, direnişçilerinin Refah kentinin doğusundaki Ebu Zer el-Gıfari Camisi yakınlarında bir askeri araç konvoyunu pusuya düşürmeyi başardığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 adet Merkava tankının, Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail askerleriyle Kassam Tugayları arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Kassam Tugaylarının 3 Merkava tankını, İsrail ordusunun El-Mevasi'ye yaptığı kanlı saldırıdan kısa bir süre sonra vurduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289'unun yaralandığını açıklamıştı.

 


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