İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah’ın istihbarat şefi Beyrut’ta öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gece düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın istihbarat biriminin başı olduğu belirtilen Hüseyin Makled’in öldürüldüğünü açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, Beyrut’ta gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırının “nokta atışı” bir operasyon olduğu belirtilerek, hedef alınan kişinin Hizbullah’ın istihbarat yapılanmasının başında bulunan Hüseyin Makled olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırının askeri istihbarat doğrultusunda düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu, saldırının Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştiğini ve operasyonun Hizbullah’ın üst düzey kadrolarını hedef aldığını öne sürdü.