İsrail ordusu duyurdu: İran’a saldırılar ne kadar sürecek?

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi.

İsrail ordusu sözcüsü Effie Defrin, yürütülen operasyonların “uzun süre devam edebileceğini” söyledi.

Defrin, sabaha karşı Beyrut’taki bir otele düzenlenen saldırının Devrim Muhafızları üyelerini hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun Devrim Muhafızları mensuplarını “saklandıkları yerlerde hassas biçimde vurduğunu” öne süren Defrin, Devrim Muhafızı üyelerinin ailelerine de Lübnan’ı terk etmeleri çağrısı yapıldığını ifade etti.

Defrin, “Bu saldırılar Devrim Muhafızları’nın her bir üyesi ve personeli için aynı şekilde sürecek. İran’da, Lübnan’da ya da başka bir yerde saklanabilecekleri bir yer yok” dedi.

İsrail ordusu sözcüsü ayrıca İsrail güçlerinin İran’ın askeri karargâhını tamamen imha ettiğini ve Tahran yakınlarındaki yakıt depolama tesislerini hedef aldığını iddia etti.

Defrin, yürütülen operasyonların “çok cepheli bir savaş” niteliği taşıdığını belirterek, “Bu operasyon uzun süre devam edebilir” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'A 24 SAAT İÇİNDE 100'DEN FAZLA SALDIRI

İsrail ordusu, son 24 saat içinde Lübnan’a 100’den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusunun açıklamasına göre saldırılarda Hizbullah’a ait silah depoları, askeri noktalar, bir komuta merkezi ve eğitim tesisleri hedef alındı.

Bekaa Vadisi bölgesine düzenlenen bir saldırıda ise Hizbullah mensubu olduğu iddia edilen Mustafa Ahmad el-Zein adlı bir kişinin öldüğü açıklandı.