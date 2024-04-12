İsrail ordusu gazetecilere saldırdı! Yaralılar arasında TRT ekibi de var

Yayınlanma: 12.04.2024 - 19:37

Güncelleme: 12.04.2024 - 19:37

TRT Haber’in aktardığına göre; Gazze’deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi, İsrail ordusu tarafından tank saldırısına uğradı.

Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.

Berhum o anları şu sözlerle anlattı:

"Haber hazırladığımız esnada tank topu kameramanımla benim arama düştü. Kalktığımda kameranımın sağ ayağının kopmuş olduğunu gördüm. İsrail ordusu uyarmadan direkt bizi hedef aldı. Sami Şahada'nın durumu kritik"