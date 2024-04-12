Ülkelerden peş peşe 'İsrail-İran' uyarısı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği hava saldırısından sonra İran'ın misilleme yapacağı iddiaları üzerine vatandaşlarına İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 19:10
Ülkelerden peş peşe 'İsrail-İran' uyarısı!
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İsrail'in geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği hava saldırısında aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu 7 İslam Devrim Muhafızları üyesi öldürülmüştü. Tahran, saldırının ardından İsrail'e karşılık verileceğini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Orta Doğu'daki duruma ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, İran'daki Fransız diplomatların aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi. Bakanlığın resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda da Fransız devlet memurlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarında herhangi bir görev icra etmelerinin yasaklandığı ve vatandaşlara seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği duyuruldu.

RUSYA VE ABD DE VATANDAŞLARINI UYARDI

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği de dün bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanları ve aile üyelerini, ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına Orta Doğu bölgesine, özellikle İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu. 


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