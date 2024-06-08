İsrail ordusu, Gazze'de dört rehineyi canlı kurtardığını açıkladı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:01

Güncelleme: 08.06.2024 - 15:02

İsrail askeri kuvvetleri, cumartesi günü Gazze'nin merkezi al-Nuseirat bölgesinde iki ayrı noktada dört rehineyi sağ olarak kurtardı. Kurtarılan dört rehine, 25 yaşındaki Noa Argamani, 21 yaşındaki Almog Meir Jan, 27 yaşındaki Andrey Kozlov ve 40 yaşındaki Shlomi Ziv, hastaneye götürüldü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Rehineler, geçen yıl 7 Ekim'de Hamas liderliğindeki militanlar tarafından İsrail'in güneyindeki Nova müzik festivalinden kaçırılmıştı. İsrail'in verilerine göre, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından bu yana geçen sekiz aylık savaş sürecinde, militanlar tarafından kaçırılan yaklaşık 250 rehineden 116'sı hala Filistin bölgesinde tutuluyor ve bunlardan en az 40'ı yetkililer tarafından gaipten ölüm ilan edildi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN ARADI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Noa Argamani'ni ile telefonda görüştü. Argamani, "Burada olduğum için çok mutluyum. Her şey için teşekkür ederim, bu an için teşekkür ederim" dedi.

Başka bir videoda, Başbakan Benjamin Netanyahu ile telefonda konuşurken Argamani, "Çok duygulandım. Uzun zamandır İbranice duymamıştım" dedi.

Argamani, 7 Ekim sabahı Supernova festivalinden erkek arkadaşı Avinatan Or ile birlikte kaçırılmıştı. Erkek arkadaşının hala esir tutulduğu düşünülüyor. Argamani, kaçırılma anının motosikletli iki adam tarafından çekilen görüntüleri internette yayımlandığında rehine krizinin yüzlerinden biri haline gelmişti. Görüntülerde, Argamani'nin "Beni öldürmeyin!" diye bağırdığı duyuldu.

İsrail ordusu, Gazze'de kalan diğer rehineleri kurtarmak için çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.