Mısır heyeti İsrail'de: Gazze'deki rehineler görüşülecek

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:47

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:47

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, İsrail'in yeni şartlar önermediğini ancak Hamas'ın daha önce tartışılan 40 rehine yerine 33 rehineyi serbest bırakacağı sınırlı bir ateşkese açık olduğunu kaydetti.

Yetkili şunları vurguladı: "Şu anda İsrail ile Hamas arasında devam eden bir rehine müzakeresi olmadığı gibi İsrail'in yeni bir teklifi de yok. Mısır, kadınlara, yaşlılara ve güçsüzlere odaklanarak 33 rehinenin serbest bırakılmasını içeren bir teklifle görüşmeleri canlandırmaya çalışıyor."

Yerel basına göre, İsrail istihbaratı bu 33 kişinin Gazze'de hala tutulan toplam 133 rehineden hayatta kalan tek kadın, yaşlı ve hasta rehineler olduğuna inanıyor.

Olası bir ateşkesin süresine ilişkin herhangi bir karar alınmadı, ancak yetkili, çatışmalarda üzerinde mutabık kalınan herhangi bir duraklamanın muhtemelen altı haftadan kısa süreceğini öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan MSNBC'ye verdiği demeçte bu müzakerelerde yenilenen çabalar konusunda iyimser olduğunu ifade etti: "Katar, Mısır ve İsrail'in katılımıyla ileriye dönük bir yol bulmak için yeni bir çaba var. Bu görüşmelerde yeni bir ivme olduğuna inanıyorum."

"SON BİR DENEME"

Paris'te, Gazze savaşına karşı öğrenci protestoları Cuma günü prestijli Siano Üniversitesi önünde yoğunlaşarak artan uluslararası endişenin sinyallerini verdi.

Axios'un iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre İsrail Cuma günü Mısır'a, Refah'a olası bir saldırıya geçmeden önce Hamas ile bir anlaşmaya varmak için rehine müzakerelerine son bir deneme yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu şehir şu anda, çatışmanın başlarında Gazze'nin kuzey bölgelerinden kaçan yaklaşık bir milyon Filistinlinin sığınağı konumunda.

Bu görüşmelerin aciliyeti, Perşembe günü ABD ve diğer 17 ülke tarafından Hamas'a Gazze krizinin çözümüne yönelik bir adım olarak tüm rehinelerin serbest bırakılması için yapılan ortak çağrının ardından geldi. Uluslararası baskılara rağmen Hamas, İsrail'in sürekli olarak reddettiği temel taleplerinde ısrarcı oldu ve çağrıda kalıcı ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi gibi bir talebin yer almamasını eleştirdi.

"HAMAS İÇİN KORKUNÇ BİR ZAFER"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'ın önerisini sosyal medya üzerinden kınayarak "İsrail'in tehlikeli bir teslimiyeti ve Hamas için korkunç bir zafer" olarak nitelendirdi. Hükümetin sol kanat üyelerini, Batı Şeria için İncil'deki terimleri kullanarak "Yahudiye, Samiriye ve Gazze'de terörist bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak feci siyasi düzenlemeler" peşinde koşmakla suçladı.

Mısır heyetinin ziyareti, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in başkanı Ronen Bar'ın Perşembe günü Kahire'ye yaptıkları ziyaretin ardından geldi. Mısır'ın Gazze'den olası bir Filistinli mülteci akını endişesiyle müzakerelere artan katılımı, çözüm arayışındaki proaktif tutumunu yansıtıyor. Yetkili şunları söyledi: "Mısır, özellikle Refah operasyonu ihtimaliyle karşı karşıya olduğu için ilerleme görmek istiyor."

Bu arada İsrail, Hamas liderlerinin sınır dışı edilmesi ya da mali faaliyetlerinin kısıtlanması yönündeki taleplerini karşılayamayan Katar'ın arabuluculuğuyla ilgili hayal kırıklığını giderek artırıyor. Yetkili, "Katar hala işin içinde ama daha az bir ölçüde" dedi. "Hamas liderlerinin sınır dışı edilmesi ya da banka hesaplarının kapatılması konusunda bile beklentileri karşılamadıkları herkes için açık."

Ancak Hamas, Mısır'la birlikte Katar'ı hala önemli bir arabulucu olarak görüyor.