İsrail ordusu Han Yunus'a girdiğini duyurdu: Gazze’nin güneyinde şiddetli çatışmalar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a girdiğini iddia etti. Açıklamada, Hamas'la şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken Filistin tarafından herhangi bir doğrulama gelmedi.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 20:13
İsrail ordusu Han Yunus'a girdiğini duyurdu: Gazze’nin güneyinde şiddetli çatışmalar
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde Filistin direniş hareketi Hamas ile şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Ekim’den itibaren Gazze’ye yönelik kara harekatına başlayan ve Gazze’nin kuzey bölgesinde işgale girişen ordu birliklerinin, dün geceden itibaren güney bölgesindeki en büyük kent olan Han Yunus’a da girdiği öne sürüldü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, “Cibaliya'nın kalbindeyiz, Şucaiye’nin kalbindeyiz ve dün geceden itibaren de Han Yunus'un kalbinde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamada, bugünün, kara harekatına başlanmasından bu yana, hava ve kara saldırıları ile birlikte “en şiddetli çatışmaların yaşandığı gün” olduğu belirtilirken, İsrail ordusunun saldırılarına devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze’nin güneyinde nüfusun en yoğun olduğu Han Yunus’a girdiğine ilişkin Filistin tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.


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