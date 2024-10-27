Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: 'Tedbir ve zekayla karşılık...'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti.

Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: 'Tedbir ve zekayla karşılık...'
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:31

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin" ifadelerini kullandı.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.


Etiketler: #israil #Mesud Pezeşkiyan

İlgili Haberler

İsrailli bakan, İran'ı hedef aldı: Saldırı, ön hazırlık niteliğinde

İsrailli bakan, İran'ı hedef aldı: Saldırı, ön hazırlık niteliğinde
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı vurdu: 35 kişi öldü

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı vurdu: 35 kişi öldü
Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine tahliye uyarısı: 'Yerleşimleriniz meşru askeri hedef haline geldi'

Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine tahliye uyarısı: 'Yerleşimleriniz meşru askeri hedef haline geldi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler