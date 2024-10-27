Hizbullah, İsrail'de bir havacılık tesisini vurdu
İsrail'in Akka kentinin doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine Hizbullah tarafından İHA saldırısı düzenlenmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İsrail'in Akdeniz kıyısında yer alan Akka kentinin doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine Hizbullah tarafından İHA saldırısı düzenlendi.
Saldırıda, İHA'nın, BAZ havacılık bileşenleri firmasına ait bir fabrikayı vurması sonucunda iki kişinin yaralandığı bildirildi.
Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 61 yaşındaki bir adam ile durumu orta olan 31 yaşındaki bir adamın tedavi edildiğini açıkladı.
Olay yerinden gelen görüntülerde fabrikanın hasar gördüğü görüldü.
Şirketin LinkedIn sayfasına göre, fabrika hem sivil hem de askeri müşteriler için havacılık ve uzay metal bileşenleri üretiyor.
Etiketler: #israil #hizbullah
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