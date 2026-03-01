İsrail ordusu, İran'dan füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi.

İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.