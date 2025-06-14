İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı

İsrail'de saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve ülke genelinde saldırı alarmları çaldı.

Tüm sivillerin bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri ve bu alanlarda kalmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırının tespit edildiği andan itibaren İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, İran'dan atılan füzelerin Ürdün semalarında imha edildiği bildirildi.



