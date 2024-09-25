İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 12:10

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 558 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.


Etiketler: #israil #Lübnan #hava saldırısı

İlgili Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Her zaman Lübnan'ın yanında olduk"
1 haftada iki kez: BM Güvenlik Konseyi 'Lübnan' için toplanacak

1 haftada iki kez: BM Güvenlik Konseyi 'Lübnan' için toplanacak
İsrail Lübnan'a havadan gönderdi: Broşürde yazanlar dikkat çekti

İsrail Lübnan'a havadan gönderdi: Broşürde yazanlar dikkat çekti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler