İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan çekilmeye hazırlanıyor.

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:44

AA muhabirine açıklamalarda bulunan adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söyledi.

Yetkili, "Siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, anlaşmadaki yükümlülüklerimizi uygulamaya hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusunun bugün Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.


Etiketler: #israil #gazze

İlgili Haberler

Gazze üzerinden ‘barıştırma’ planı

Gazze üzerinden ‘barıştırma’ planı
'Gazze planı' tartışmalara neden olan Trump'tan yeni açıklama

'Gazze planı' tartışmalara neden olan Trump'tan yeni açıklama
Son Dakika... İstanbul Valiliği CHP'nin 'Gazze' yürüyüşü talebini reddetti

Son Dakika... İstanbul Valiliği CHP'nin 'Gazze' yürüyüşü talebini reddetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler