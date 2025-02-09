İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan çekilmeye hazırlanıyor.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söyledi.
Yetkili, "Siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, anlaşmadaki yükümlülüklerimizi uygulamaya hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusunun bugün Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi bekleniyor.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.
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