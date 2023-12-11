Rusya'dan Gazze çağrısı: 'Bahane olarak kabul edilemez'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, uluslararası bir gözlem ekibinin Gazze'ye gönderilmesi için çağrıda bulundu.
Rusya, uluslararası bir gözlem ekibinin insani durumu değerlendirmek üzere Gazze'ye gitmesi için çağrıda bulundu ve İsrail'in Hamas'ın saldırılarını Gazzeli insanları cezalandırma bahanesi olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İsrail'e 7 Ekim'de yapılan terör saldırısını şiddetle kınamıştık. Öte yandan, bu saldırıyı gelişigüzel bombardımanla milyonlarca Filistinli kişiyi toplu şekilde cezalandırmak için kullanmanın kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz" dedi.
Lavrov, Gazze'de çatışmalara "insanı aralar" verilebilmesi için "sahada bir çeşit gözlemciye" ihtiyaç olduğunu söyledi.
Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yetkisini (bölgede) bir çeşit gözetimi değerlendirmek üzere kullanmasını önerdik ancak şu ana kadar sonuç alınamadı" dedi.
ABD'yi ve Batılı devletleri defalarca 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devleti ihtiyacını görmezden gelmekle suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Gazze konusunda görüşmüştü.
ABD VETO ETMİŞTİ
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada İsrail ile Hamas arasında acil insani ateşkes yapılması teklifini veto etmişti.
İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği ve İsrail'e göre bin 200 kişiyi öldürdüğü eş zamanlı saldırıların ardından Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail'in saldırılarını başlatmasından bu yana 17 bini aşkın kişiyi öldürdüğünü belirtmişti.
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