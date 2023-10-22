İsrail ordusu 'yanlışlıkla' Mısır karakolunu vurdu

Yayınlanma: 22.10.2023 - 19:07

Güncelleme: 22.10.2023 - 19:32

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi.

Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.

Mısır makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.