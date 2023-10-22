İsrail ordusu 'yanlışlıkla' Mısır karakolunu vurdu
İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktanın vurulduğunu duyurdu. Olayın 'yanlışlıkla' olduğunu savunan İsrail kanadı, yaşanan olaydan üzüntü duyulduğunu da kaydetti.
İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi.
Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.
Mısır makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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