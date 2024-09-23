İsrail ordusundan Balata Mülteci Kampı'na baskın

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 1 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusundan Balata Mülteci Kampı'na baskın
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 08:59

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Ateşli silah ve ses bombası kullanılan baskında ordu güçleri, kampın pek çok sokağına yayıldı.

Görgü tanıkları ise baskın sonrası bölgeden silah ve patlama seslerinin yükseldiğini ifade etti.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Balata kampının çeşitli noktalarında İsrail askerleriyle çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Filistin Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun baskınında 22 yaşındaki Filistinli karnına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Filistinli genç, tedavi için hastaneye nakledildi.


Etiketler: #israil #batı şeria

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