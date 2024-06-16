İsrail ordusundan çarpıcı açıklama: "Esirlerin tamamını 'askeri operasyon'la kurtaramayız"

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının "askeri operasyonla" kurtarılamayacağını belirtti.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 09:26
İsrail ordusundan çarpıcı açıklama:
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Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin güneyinde 8 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Refah'ta 8 askerin öldürüldüğü olayı uzmanlardan oluşan bir ekibin dikkatle araştıracağını dile getiren Hagari, "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin tamamını askeri operasyonla geri getiremeyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kassam Tugaylarından bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu, "Yasin 105" roketleriyle hedef alınan askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu da daha sonra yaptığı açıklamayla, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğünü doğrulamıştı.


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