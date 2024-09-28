İsrail ordusundan 'Nasrallah öldü' iddiası

Yayınlanma: 28.09.2024 - 11:11

Güncelleme: 28.09.2024 - 11:16

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah’ın cuma günü düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Saldırının, Beyrut’ta Hizbullah’ın merkezi karargahına yönelik olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Nasrallah'ın yanı sıra, Hizbullah’ın güney cephesi komutanı Ali Karchi ve diğer bazı Hizbullah komutanları da hava saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail, operasyonun hassas istihbarat bilgileri ve savunma sistemleri desteğiyle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İsrail Hava Kuvvetleri, Beyrut’taki bu saldırıda, Hizbullah’ın yeraltında, sivil bir binanın altında konuşlanmış olan merkez karargahını hedef aldı.

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