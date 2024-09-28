AFP: 'Hizbullah, Nasrallah’la iletişimin koptuğunu onayladı'

Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:48

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:51

İsrail ordusunun Beyrut'ta Hizbullah’ın merkez karargahına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile iletişimin kesildiği bildirildi.

AFP'ye konuşan Hizbullah’a yakın bir kaynak, Nasrallah’la vuma gecesinden beri iletişim kurulamadığını belirtti.

İsrail ordusu, Nasrallah’ın da bulunduğu karargahın vurulduğunu ve "artık dünyayı terörize edemeyeceğini" iddia etti.

Nasrallah’ın öldüğü yönündeki haberler İsrail medyasında geniş yer bulurken, Hizbullah'tan yapılan açıklamada bu iddialar hakkında “İnkar etmiyoruz, doğrulamıyoruz” ifadesi kullanıldı.

"SAĞ ÇIKMASI ZOR"

İsrail Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Nasrallah’ın saldırı sırasında karargahta olduğuna inandığı ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü belirtildi.

Saldırıda yaralanmış olabileceği de öne sürülen Nasrallah’ın akıbeti, yerel basında tartışılmaya devam ediyor.