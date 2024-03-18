İsrail ordusundan oeprasyon sinyali: Derhal bölgeyi terk edin
İsrail ordusu, Gazze kentinin Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlilerden "derhal" bölgeyi terk ederek Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskından saatler sonra X platformundan yaptığı açıklamada, "bölgedeki insanların acil bir şekilde buradan ayrılmaları ve güneye doğru hareket etmeleri gerektiğini" bildirdi.
Adraee, "Rimal Mahallesi ve Şifa Hastanesi sakinleri ile çevresindekilerin derhal batı yönünde Reşid Caddesi üzerinden güneye yönelmeleri ve El-Mevasi'deki insani bölgeye ulaşmaları gerektiğini" ifade etti.
Öte yandan İsrail'in "Kanal 13" televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktardı.
İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.
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