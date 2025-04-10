İsrail ordusunu karıştıran mektup: Netanyahu devreye girdi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 13:30

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:30

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını desteklediğini açıkladı.

Mektupta askerlerin "savaşa karşı çıkması fakat hizmet etmeyi reddetme çağrısında bulunmamasına" işaret eden Netanyahu, hangi şekilde ifade edilirse edilsin "Savaş zamanında İsrail ordusunu zayıflatan ve düşmanlarımızı güçlendiren ifadeler affedilemez" iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Katz ve Zamir'in mektubu imzalayan yaklaşık 1000 personelden aktif görevde olanların ihraç edilmesi kararını desteklediğini belirtti.

Mektubu imzalayan askerleri "İsrail toplumunu yeniden içeriden çökertmeye çalışan aşırı uç bir grup" olmakla suçlayan Netanyahu, 7 Ekim 2023 öncesinde de benzer girişimlerde bulunulduğunu ve Hamas'ın bunu zayıflık olarak yorumladığını ileri sürdü.

Netanyahu, mektubu imzalayanların tek amacının hükümeti devirmek olduğunu iddia etti.

AŞIRI SAĞCI BAKAN DA DESTEK VERDİ

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de, X hesabından yaptığı paylaşımda, mektubu imzalayan personelin ihraç edilmesi kararından dolayı Genelkurmay Başkanı Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı kutladı.

Smotrich, imzacılara karşı hızlı şekilde harekete geçilmesinin, İsrail ordusunun saldırılarını reddedenlerin gelecekteki çağrılarının önüne geçeceğini ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsrailli 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Netanyahu hükümetini eleştirerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği"ni belirttiği mektup, İsrail basınına sızmış ve tartışmalara neden olmuştu.

İsrailli 970 pilot ve yedek askerin imzaladığı mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapılmıştı.

Gazze'ye saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta, saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkat çekilmişti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, mektubu imzalayanların ordudan atılması gerektiğini söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmiş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Bar ve Zamir'e mektup hakkında işlem yapma yetkisi vermişti.