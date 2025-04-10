Trump’tan İran tehdidi: İsrail de buna dahil olur
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma yapmalarının mümkün olduğunu, ancak askeri bir seçeneğin gündeme gelmesi halinde buna İsrail'in de dahil olacağını belirtti.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, ABD olarak cumartesi İran'la doğrudan müzakereler yapacaklarını ve buradan olumlu bir sonuç çıkmasının herkes için daha iyi olacağını söyledi.
ABD Başkanı, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran'la anlaşma konusunda "fazla bir şey istemediğine" değindi.
İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlama yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız" diye yanıt verdi.
Trump ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın mutlaka bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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