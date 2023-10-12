İsrail Sağlık Bakanı Arbel, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:20
İsrail Sağlık Bakanı Arbel, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı
Abone Ol google-news

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.


israil Sağlık Bakanı filistin tedavi

İlgili Haberler

İsrail’de devlet krizi ve dinci faşizm

İsrail’de devlet krizi ve dinci faşizm
İsrail ve Filistin: Üç taraflı insanlık vahşeti

İsrail ve Filistin: Üç taraflı insanlık vahşeti
ABD'de Gazze için İsrail ve Mısır'la görüşme: Sivillerin suçu yok

ABD'de Gazze için İsrail ve Mısır'la görüşme: Sivillerin suçu yok

En Çok Okunan Haberler