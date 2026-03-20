İsrail Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yaralı sayısı 4 bini geçti

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran’la devam eden çatışmaların ardından son 24 saatte 150 kişinin yaralı olarak hastanelere başvurduğunu açıkladı. Böylece savaşın başladığı tarihten bu yana hastaneye kaldırılanların sayısının 4 bini geçtiği bildirildi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre son bir günde hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır, ikisinin orta, büyük bölümünün ise iyi olduğu belirtildi. Ayrıca 10 kişinin kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü aktarıldı.

Yetkililer, önceki gün Kiryat Shmona’ya yönelik roket saldırısında da iki kişinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

Son açıklanan veriler, çatışmaların sivil yaşam üzerindeki etkisinin giderek arttığını ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere başvuran kişilerin yaralanma nedenlerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Bazı yaralanmaların doğrudan saldırılardan değil, sığınaklara ulaşmaya çalışırken yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bakanlığın verilerine göre savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana toplam 4 bin 99 kişi hastanelere kabul edildi. Halen 80 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.