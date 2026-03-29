İsrail saldırıları derinleşiyor: İran’daki kritik hedefler sırada

İsrail ordusu, İran’daki “en yüksek öncelikli hedeflerin” birkaç gün içinde vurulacağını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Nadav Shoshani, hedeflerin farklı kategorilere ayrıldığını belirtti.

Shoshani, balistik füzeler, silah üretim tesisleri, nükleer altyapı ve komuta-kontrol merkezlerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Hedeflerin “kritik, önemli ve ek” olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

Shoshani, özellikle üretim altyapısına yönelik en öncelikli hedeflerin birkaç gün içinde vurulabileceğini söyledi. Ancak bunun operasyonun tamamen sona ereceği anlamına gelmediğini vurguladı:

“Öncelikli olarak belirlediğimiz hedefleri birkaç gün içinde tamamlayabiliriz, ancak bu tüm hedeflerin tükendiği anlamına gelmez.”

NÜKLEER TESİSLER HEDEFTE

İsrail’in hafta sonu İran’da biri radyoaktif materyal kullanan iki çelik tesisini vurduğu belirtildi.

Ayrıca Arak’taki ağır su tesisinin de hedef alındığı bildirildi. Söz konusu tesis, plütonyum üretimi açısından kritik öneme sahip.

Shoshani, aynı tesisin daha önce de vurulduğunu, ancak yeniden inşa edilmeye çalışıldığının tespit edildiğini söyledi.

İran Kızılayı’na göre, ABD ve İsrail’in ortak saldırılarında en az bin 900 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda yüzlerce sağlık tesisi ve okulun da zarar gördüğü aktarıldı.