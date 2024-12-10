İsrail saldırıları üstlendi: Savunma Bakanı'ndan tehdit

Yayınlanma: 10.12.2024 - 18:19

Güncelleme: 10.12.2024 - 18:19

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Hayfa kentindeki İsrail ordusuna ait deniz üssünü ziyaret ettiği belirtildi.

Katz'ın burada dün Lazkiye Limanı'na İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıları hakkında yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

Lazkiye Limanı'na dün düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlenen Katz, İsrail ordusunun bu saldırıyla Suriye'nin deniz filosunu yok ettiğini ileri sürdü.

İŞGALİN TAMAMLANMAYA YAKIN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Katz, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgalini tamamlamaya yakın olduğunu kaydetti.

Konuşmasında tehditler savuran Katz "Kim (Beşar) Esad'ın yolundan giderse sonu onun gibi olur" ifadesini kullandı.

İsrail donanmasının, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye donanmasına ait filoyu vurduğu bildirilmişti.

İsrail basınına göre, İsrail ordusu, terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Esad döneminin son bulmasından bu yana Suriye'ye 300'den fazla hava saldırısı düzenledi.