Dışişleri'nden İsrail'e 'işgal' tepkisi: Kınıyoruz

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:40

Güncelleme: 10.12.2024 - 14:43

Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasından kısa bir süre sonra İsrail güçleri ülke topraklarını işgal etmeye başladı. İsrail'in başkent Şam'ın yakınlarına kadar ilerleyişine karşı Dışişleri Bakanlığı kısa bir açıklamayla tepki gösterdi.

Bakanlık, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" denildi.