İsrail saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi

Yayınlanma: 22.10.2023 - 15:03

Güncelleme: 22.10.2023 - 15:31

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Serrac'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı.

Serrac'ın eşi Şuruk el-Ayle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin, İsrail'in Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.