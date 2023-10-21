Netanyahu'nun 40 yıl önceki skandal konuşması

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:21

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:21

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlattığı "Aksa tufanı" operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 40 yıl önceki konuşması sosyal medyada gündem oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi olduğu 1983 yılındaki duyanları hayrete düşüren konuşmasında "Çocuk hastanesi vurmak terör değildir" ifadesini kullandı.

Netanyahu, skandal açıklamasında şöyle konuştu:

"Terörizmin ne olmadığına dair bir örnek vermeye çalışayım. 1944'te İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri bombalama görevine başlıyor. Hedef, Kopenhag'daki Gestapo karargahı. Mükemmel hedef. Uçaklar bomba atıyor, bombaları atıyorlar ve ıskalıyorlar. Gestapo genel merkezi yerine çocuk hastanesini vuruyorlar ve çok sayıda çocuk ölüyor. Bu kazara savaşın trajik sonucu ama bu terör değildir"