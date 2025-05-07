İsrail saldırısı sonucunda Sana Uluslararası Havalimanı devre dışı kaldı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:59

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:59

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’in Husi kontrolündeki başkenti Sana’daki uluslararası havalimanına düzenlenen hava saldırılarının tesisi “tamamen devre dışı bıraktığını” açıkladı. Havalimanının yanı sıra elektrik santralleri ve bir beton tesisi de hedef alındı.

Salı günü gerçekleştirilen saldırıların, pazar günü Husiler tarafından İsrail’in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı yakınlarına fırlatılan balistik füze saldırısına karşılık yapıldığı belirtildi.

Husi yanlısı Al Masirah televizyonunun verdiği bilgiye göre, hava saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Kanal, saldırıların Yemen’deki elektrik altyapısını hedef aldığını ve bunun mevcut insani krizi daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Saldırılardan sadece bir gün önce, İsrail’in Hudeyde Limanı’na düzenlediği hava bombardımanında da bir kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

“CEVAPSIZ KALMAYACAK”

Husi yetkililer, İsrail’in saldırılarına sert tepki gösterdi. Grup, İsrail’in eylemlerinin “karşılıksız kalmayacağını” ve yanıtlarının süreceğini açıkladı.

Husiler, Ben Gurion Havalimanı'na yönelik saldırının, İsrail'in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşılık verildiğini savundu.