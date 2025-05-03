İsrail'le ilgili tüyler ürperten iddia! 'Beyinden tamamen yoksun şekilde doğdu...'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:21

Güncelleme: 03.05.2025 - 13:21

Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde dünyaya gelen Melek Ahmed el-Kanu adlı bebeğin, "beyninden tamamen yoksun" şekilde doğduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Telegram hesabından bebeğin kısa bir görüntüsünü paylaşarak, yaptığı açıklamada, durumu "şok edici bir vaka" olarak tanımladı.

Bunun nedeninin, İsrail’in Gazze’de denediği silahların yol açtığı radyasyon olabileceğini dile getiren Burş, 2 günlük Melek bebeğin başının sadece göz hizasında sona erdiği, beyin dokusunun tamamen eksik olduğunu aktardı.

Bu olayın, Gazze’de son dönemde artış gösteren "doğumsal anomali" vakalarıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme taşıdığını vurgulayan Burş, "Bu tür vakalar büyük ihtimalle İsrail’in siviller ve çocuklar üzerinde denediği silahlardan yayılan radyasyon ve kimyasal etkilerle bağlantılıdır" ifadelerine yer verdi.

YASAKLI SİLAHLAR KULLANILIYOR

Burş, "Gazze’de yaşananlar, Irak’taki işgal sonrası belgelenen deformasyon vakalarını hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Irak’ta ABD saldırıları sonrası artan doğumsal anomali oranlarını hatırlatan Burş, "kirlenme ve radyasyonun etkilerine" dikkati çekti.

Burş, bu tür doğum vakalarının nedenleri ve kullanılan silahların niteliği konusunda uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Bazı Gazzeliler de son dönemde sosyal medya hesaplarından, "İsrail'İn kullandığı bombaların patlama seslerinde değişiklik gözlemledik" paylaşımında bulunarak, İsrail’in yeni tür silahlar kullanmaya başladığını ifade etti.

Gazze Hükümet Medya Ofisi daha önce de İsrail’in "uluslararası yasaklı silahla" kullandığını açıklamıştı. Temmuz 2024’te yapılan açıklamada, "İsrail’in, ABD yapımı termal veya kimyasal silahlar" kullandığı ve bunların insanlara karşı kullanımının yasak olduğu vurgulanmıştı.

Hamas da Kasım 2024’te İsrail’in "bedenleri buharlaştıran" yasaklı silahları kullandığını belirterek, bu konuda uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

DÜŞÜK VE DEFORMASYONLARDA ARTIŞ

Ocak 2025’te İnsan Hakları İzleme Örgütünün (Human Rights Watch), Gazze’de hamile kadınların büyük risk altında olduğunu belirttiği bir rapor yayımladı. Raporda, "İsrail’in sağlık sistemine yönelik saldırılarının" hamilelerin ve bebeklerin sağlık hizmetlerine erişimini engellediği belirtildi.

Raporda ayrıca, Temmuz 2024 itibarıyla "kendiliğinden düşük" vakalarında yüzde 300’lük bir artış yaşandığı bilgisi yer aldı.

Ürdünlü çocuk cerrahı Dr. Bilal el-Azzam da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Ocak - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında Gazze’ye giden bir uluslararası sağlık heyetinde yer aldığını ve bu süre boyunca "doğumsal deformasyon vakalarıyla" karşılaştıklarını anlattı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da yaptığı açıklamada, "Gazze’deki çocukların açlık, hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu" vurguladı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Çocukların korunması, kuşatmanın kaldırılması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi" çağrısını yineledi.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin koşulsuz desteğiyle Gazze’de yürüttüğü saldırılarda 170 binden fazla Filistinliyi öldürdü ya da yaraladı. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşurken, 11 binden fazla kişi ise hâlâ kayıp. Gazze’de büyük bir yıkım yaşanıyor.