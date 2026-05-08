İsrail saldırısında Hamas’ın baş müzakerecisinin oğlu öldü

8.05.2026 11:38:00
Dış Haberler Servisi
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın baş müzakerecilerinden Halil el-Hayya’nın oğlu Azzam el-Hayya yaşamını yitirdi. Saldırı, Kahire’de ateşkes görüşmelerinin sürdüğü sırada gerçekleşirken, Hamas İsrail’i müzakere sürecini sabote etmeye çalışmakla suçladı.

Hamas yetkilileri, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın baş müzakerecilerinden Halil el-Hayya’nın oğlu Azzam el-Hayya’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırı, Hamas liderlerinin Kahire’de ateşkes görüşmeleri yürüttüğü sırada gerçekleşti.

Sağlık yetkilileri ve Hamas kaynaklarına göre Azzam el-Hayya, çarşamba gecesi düzenlenen İsrail saldırısında ağır yaralandıktan sonra perşembe günü hayatını kaybetti.

Böylece Halil el-Hayya’nın İsrail saldırılarında yaşamını yitiren oğullarının sayısı dörde yükseldi.

Gazze’deki sağlık yetkilileri ile Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, perşembe günü düzenlenen başka bir İsrail hava saldırısında Gazze kentinin batısındaki bir polis noktasının vurulduğunu açıkladı.

Saldırıda en az üç polis memurunun öldüğü, aralarında bir polisin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu ise kuzey Gazze’de Hamas’a ait bir “komuta merkezinin” hedef alındığını ve burada bulunan çok sayıda militanın öldürüldüğünü savundu.

Açıklamada, söz konusu kişilerin İsrail askerleri ve sivillere yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

“MÜZAKERELERİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Halil el-Hayya, oğlunun ölümünden önce Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada İsrail’i ateşkesi baltalamaya çalışmakla suçladı.

Hayya, “Bu Siyonist saldırılar ve ihlaller, işgal güçlerinin ateşkese bağlı kalmak istemediğini açıkça gösteriyor” dedi.

Hamas Sözcüsü Hazem Kassam ise saldırının müzakere heyetine baskı kurmayı amaçladığını savundu.

Kassam, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Liderlerin ve lider çocuklarının hedef alınması, Hamas’ın ya da Filistin halkının siyasi tutumunu değiştirmeye yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE 'SİLAHSIZLANMA' KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Gazze planının ikinci aşamasında İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi ve Hamas’ın silah bırakması öngörülüyor.

Ancak Hamas’ın silahsızlandırılması konusu taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Hamas yetkilileri, İsrail’in saldırıları tamamen durdurmadan anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin ciddi görüşmelere başlamayacaklarını bildirdi.

Yerel sağlık kaynaklarına göre ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Gazze’de en az 830 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail tarafı aynı dönemde dört askerinin öldüğünü açıkladı.

